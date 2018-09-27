Mesajınız var

Sn. Erkut Şahali, geçtiğimiz hafta çiftçiye yapılan mazot desteği ödemelerinin hemen ertesi günü akaryakıta yapılan zam adeta bu ödemeyi anlamsız kıldı. Acaba kuraklık ödemeleri konusunda bir çalışma var mı?

Sn. Cemal Özyiğit, ülkemizde o kadar çok işsiz öğretmen bulunurken, birçok alanda Türkiye’den öğretmen getirerek derslere başlatılması birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Bizden iletmesi.

Sn. Tolga Atakan, Aplıç Kapısı’nın açılması için yapılan çalışmaları yerinde incelediniz. Acaba Aplıç ve Derinya kapılarının açılması Ekim ayı içinde olacak mı? Zira Güney Kıbrıs kapıların açılması için hazırlıklarını tamamlamış.

Sn. Raif İlker Buran, Eylül ayının son günlerine girmemize rağmen hava sıcaklıklarının halen gündüzleri 35 derecelerde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba bu sıcaklıklar kısa sürede değişir mi?

Sn. Ahmet Sennaroğlu, bölgenizde yapacağınız Eko-Gün için destek talep ettiğiniz basın örgütünden aldığınız sert yanıt gündem oldu. Ancak ülke genelinde de bu konuda bir tepki olacağı kesin gibi.

Sn. Mehmet Öksüzoğluları, spor camiası içinde genelde Cihangir maçının müdavimi olarak sizi gösteriyorlar. Acaba bunun sebebi nedir? Bulgur köfteleri mi yoksa eşinizin köyüne yakın olması mı?