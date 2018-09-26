Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, Türkiye’den gelen suyun artık zirai alanlarda kullanılmaya başlanması oldukça önemli. Zira ülkede üretim olmazsa pahalılık daha da artacak.

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı olarak kalın bağırsak kanseri taraması yaptırmaya başlamanız çok yerinde. Zira kanser teşhisi ne kadar erken yapılırsa o kadar iyileşme süreci hızlı olur.

Sn. Mehmet Harmancı, Gaziantep’te katıldığınız Gastronomi Festivali’nde yediğiniz yemeklerin tadını herhalde başka yerde bulamazsınız. Türkiye’nin en zengin mutfağı olan Gaziantep’ten dostlarınıza ne hediye getirdiniz?

Sn. Gürtap Davutoğlu, yıllar sonra sizinle beklenmedik bir yerde karşılaşmak çok güzeldi. Koop-Gaz’da yetkili bir kişi olarak ülkede gaz fiyatları konusunda yapılan bu manipülasyon haberlerine ne diyorsunuz?

Sn. Züleyha Karaman, hayırlısı olsun. Büyük kızınızın ODTÜ’ye kaydını yaptırmışsınız. İnşallah en iyi derecelerle okulu bitirerek ülkemize faydalı bir birey olacak.

Sn. Sanlı Çoban, herkesin takımınız Beşiktaş’ın derbiden farklı galip ayrılmasını beklerken beraberlikle sahadan ayrılmanız moralinizi bozdu mu? Yoksa derbide deplasmanda puan almak önemli bir sonuç mu diyorsunuz?