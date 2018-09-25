Mesajınız var

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Sn. Cemal Özyiğit, okullarda eksikliklerin giderilmeye başlanması ve öğretmenlerin de sınavının yapılarak görevlendirmelerin başlamasıyla rahatladığınız görülüyor.

Sn. Tolga Atakan, ülkedeki yarım kalmış yolların bitirilmesi için çalışmalar nasıl gidiyor? Bu arada takımınız Galatasaray’ın deplasmanda farklı yenilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Ahmet Orun, UBP İskele İlçesi yönetim kurulu üyeliğiniz hayırlısı olsun. Babanızın UBP’ye kırgınlığına rağmen sizin ilçe yönetim kuruluna girmeniz dikkat çekici.

Sn. Çetin Sadeli, yine yaptınız yapacağınızı ve dostunuz Mehmet Ekin Vaiz’in düğününde geline tüpgaz, damada ise benzin bidonu hediye ettiniz. Devleti protesto etmek için bu yönteme başvurmanız oldukça dikkat çekiciydi.

Sn. Emrah Yeşilırmak, Karpaz bölgesine DAÜ’nün servis göndermesi konusunda DAÜ Rektörü Osam’la yaptığınız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması bazı şeylerin isteyince yapılabileceğini gösteriyor.

Sn. Hasan Sertoğlu, liglerin başladığı ilk haftaya bir genel bakış attığımız zaman oyun kalitesi ve mücadele oldukça düşük görüldü. İnşallah ilerleyen haftalarda bu görüntü değişir.

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