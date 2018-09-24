Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, yapılması beklenen elektrik zammının daha düşük olması için oldukça çaba harcadığınız ifade ediliyor. Umarız yapılacak zam halkı daha da fazla mağdur etmez.

Sn. Ayşegül Baybars, yeni cezaevi konusunda acaba çalışmalar ne durumda? Yaşanan ekonomik kriz bunu da ötelemeye mi mecbur bıraktı?

Sn. Dursun Oğuz, partinizin yaklaşan kurultayı nedeniyle her geçen gün bazı tatsız gelişmeler olması sizi oldukça zorluyor. Ama UBP’nin böyle zorlu süreçlerden hep güçlü çıktığı da ortada değil mi?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, UBP Lefkoşa İlçe başkanlığına yeniden seçildiniz. Hayırlısı olsun. Artık bundan sonrası için hedef milletvekilliği herhalde.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Cihangir’de dün gerçekleşen Abohorlular Günü oldukça renkli görüntülere sahne olmuş. Yine Abohorluları kaynaştırmayı başarmışsınız.

Sn. Hüseyin Ekmekçi, takımınız Trabzonspor’un ilk haftalarda gösterdiği performansı son haftalarda gösterememesinin nedeni nedir acaba?