Mesajınız var

Sn. Tufan Erhürman, akaryakıta yapılan son zam adeta vatandaşı sinir küpüne döndürdü. Keşke akaryakıta zam yerine sigara ve içkiye zam yapsaydınız, en azından bu kadar tepki almazdınız.

Sn. Özdil Nami, vatandaşlar acaba akaryakıta yapılan bu zam sonrasında elektriğe de bir ek zam gelecek mi diye soruyorlar.

Sn. Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ın yer altı zenginleri konusunda tek taraflı adımlar atmasına karşı tepki göstermenize rağmen, gerek AB gerekse BM’den ses çıkmaması dikkat çekici.

Sn. Aytaç Karavezirler, şirketiniz bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonunu birçok şirketin aksine geçtiğimiz akşam saat 00.00’ye kadar açık tutarak vatandaşa satış yapmışsınız. Sizi kutluyoruz. Keşke diğer istasyon sahipleri de böyle duyarlı olsalar.

Sn. Enver Kaya, Voleybol Federasyonu olarak sezon sonu itibariyle gerek parkede gerekse plajda başarılı olan voleybolcuları ödüllendirmeniz yanında spor basınını da unutmamanız büyük bir incelik.

Sn. Mustafa Zurnacılar, dört cittaslow üyesi belediye ile birlikte önümüzdeki hafta Geçitkale’de gerçekleştirilecek olan etkinliğe Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak çeşitli katkılar koyacaksınız herhalde. Zira en eski cittaslow üyesi belediye sizin belediyeniz.