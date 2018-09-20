Mesajınız var

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Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak sizi bağlı olan Merkezi Cezaevi’nde görevli cezaevi personelinin barem konusundaki beklentilerini çözmenizde fayda var… Zira yapılması muhtemel grev burayı çok kötü etkiler…

Sn. Cemal Özyiğit, devlet okullarının neredeyse tamamında kitap ve defter eksikliği büyük sıkıntı yaratıyor. Bu ekonomik krizde alım gücü zayıf ailelerin kitap-defter alamayacağını düşünecek olursak eğitimde çok büyük bir eşitsizliğin yaşanacağını görüyouz…

Sn. Hasan Sertoğlu, futbol liglerinde bugün başlayacak olan yeni sezon hayırlı olsun. İnşallah, kavgasız, gürültüsüz ve bol heyecanlı bir sezon geride kalır…

Sn. Ersin Tatar, UBP’li üyeleriniz arasında bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette yapılacak kurultayda en fazla size oy verileceği ortaya çıktı. Ancak ikinci sıradaki Sunat beyle aranızdaki oy farkı çok az. Geriye kalan 40 günde daha çok çalışmanız şart…

Sn. Hasan Ecer, herhalde önceki gece takımınız Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne üç golle üç puanla başlaması sizi zevkten dört köşe yaptı. Ancak Ndiaye’nin kırmızı kart görmesi biraz olsun moralleri bozdu değil mi…

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