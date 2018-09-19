Mesajınız var

Sn. Mustafa Akıncı, önümüzdeki hafta New York’ta BM Genel Sekreteri Gutteres ile yapacağınız görüşmeler acaba yeni müzakere süreci için bir yol çizmesi bakımından faydalı olur mu?

Sn. Tufan Erhürman, hükümet olarak zam yapmak istememenize rağmen, petrolün dünya piyasalarında yükselişi karşısında zam kaçınılmaz oluyor değil mi? Ama bunu bir de vatandaşa anlatabilmek mümkün değil…

Sn. Zeki Çeler, İnşaat sektörünün iki paydaşıyla yaptığınız protokol gerçektende çok yerinde. Kayıt dışılığın önüne geçmeniz için bu adımlar atılması lazım… Bu arada iş kazalarının önlenmesi için ise ekiplerin daha fazla sahada olması şart herhalde…

Sn. Hüseyin Özgürgün, partinizin kurultay sürecine hızla ilerlenirken sizin pek ortalarda görünmediğiniz dikkat çekiyor. Acaba bu ortada görünmeme nedeniniz sessiz ve derinden çalıştığınız mı anlamı taşıyor…

Sn. Oktay Kayalp, geçtiğimiz günlerde bir dostunuzun babasının vefatı nedeniyle cenaze törenine katıldınız. Maşallah hiç yıpranmamışsınız. Demek ki belediye başkanlığı dönemi sonrasında hiç stresse girmiyorsunuz…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, anlaşılan artık siyaset sahnesinden uzak durmaya karar verdiniz. Ancak deneyimli bir eski bakan olarak Kıbrıs konusundaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?