Mesajınız var

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Sn. Tolga Atakan, Metehan Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçişlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözmek için kısa süre içerisinde açılan üçüncü şerit dün hizmete açıldı. Umarız personel konusunda sıkıntı yaşanmaz.

Sn. Zeki Çeler, ülkemizde gün geçmiyor ki iş kazası yaşanması. Özellikle de inşaat sektöründe artarak devam eden bu iş kazalarının acaba ana nedeni ihmal mi?

Sn. Ersin Tatar, parti başkanlığı için kolları sıvadınız. Adeta çalmadık kapı gezmedik üye kalmamış diye duyuyoruz. Allah kolaylık versin diyelim.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, bölge halkına gelir sağlamak ve kültürümüzü gelecek nesillere taşımak adına yapılan festivallere bir yenisini ekleyecek olmanız çok güzel. Umarız ‘Mehmetçik Ziva Fest’ etkinliği beklentilerinizi karşılar.

Sn. Bülent Dizdarlı, takımınız Çetinkaya’nın sezonu geç açmış olması nedeniyle mi yoksa futbolcu kalitesinin yeterli olmayışı nedeniyle mi iyi görüntü vermiyor?

Sn. Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği olarak başlatmış olduğunuz kullanılmaz ikinci el eşyaların geri dönüşümü ile kanser hastalarına yardım sağlanması projesi nasıl gidiyor? Gördüğümüz kadarıyla ilgi çok iyi.

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