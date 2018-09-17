Mesajınız var

Sn. Erkut Şahali, dün Yıldırım’da katıldığınız bir cenaze töreninde sizi görenler, oldukça kilo verdiğinizi ifade ediyorlar. Herhalde son zamanlardaki stres sizi etkilemiş olsa gerek.

Sn. Özdil Nami, El-Sen yetkilileri Kıb-Tek konusunda sizi oldukça fazla eleştiriyorlar. Özellikle Kıb-Tek’e yatırım konusunda.

Sn. Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz gün ülke genelinde yapılan temizlik etkinliği ile bir nebze olsun turistik alanlar temizlendi mi?

Sn. Ercan İbrahimoğlu, anlaşılan siz de artık siyaset sahnesinde kendinizi göstermeye hazırlanıyorsunuz. Zira dün sizi de cenaze töreninde gördük.

Sn. Fuat Murat Kutlu, köylünüzün cenaze töreninde birçok dostunuzla bol bol sohbet etme fırsatı bulunmuşsunuz. Böyle olaylar olmasa fırsat bulup da görüşemeyeceksiniz değil mi?

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın ligde aldığı galibiyete rağmen, futbolcunuz Medel’in kırmızı kart görmesi derbi öncesi moralinizi bozmuş diye duydu. Ama unutmayın takım 11 futbolcudan oluşur.