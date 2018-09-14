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Sn. Narin Ferdi Şefik, Adli Yılın açılışına kısa bir süre kala yine personel azlığı ve bina eksikliği nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyorsunuz. Ama yargının elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını herkes biliyor. Bu nedenle fazla canınızı sıkmayın.

Sn. Kudret Özersay, Ocak ayında hükümete gelirken parti olarak yolsuzlukların üzerine giderek, devleti zarara uğratanları yargılayacağınızı söylemiştiniz. Ancak geride 9 ay kaldı, daha yargılanan göremedik.

Sn. Asım İdris, anlaşılan yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala hala birçok sorunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çözülememesi sizi görevinizden istifa ettirerek özel bir okula yönlendirdi. Hayırlısı olsun.

Sn. Mehmet Ali Talat, üçüncü torununuzu geçtiğimiz hafta kucağınıza almışsınız. İki oğlan torundan sonra bir kız torunu sahibi olmak nasıl bir duygu? Allah analı babalı büyütsün.

Sn. Vargın Varer, değerli bir ekonomist olarak, dün Türkiye Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir nebze olsun dövizi frenleyecek mi dersiniz?

Sn. Güneş Güneşoğlu, son yapılan yerel seçimlerde partinizden koparak bağımsız aday olarak boy göstermiştiniz. Acaba yeniden partinize geri döndünüz mü? Bu arada UBP’nin başkanlık yarışı ile ilgili favoriniz kim?

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