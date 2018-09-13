Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı vatandaşlık müracaatları bölümü yine hınca hınç doluymuş. Anlaşılan hak eden kişiler için vatandaşlık müracaatlarını alıyorsunuz.

Sn. Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz günlerde Gönyeli Masterleri takımıyla Kaymaklı U-21 takımı karşısında tüm karşılaşma boyunca sahada kalmışsınız. Maşallah enerjinize gençlere taş çıkartıyorsunuz.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, yıllarını İçişleri Bakanlığı’na veren bir devlet memuru olarak, tüm vatandaşların sorunlarına yardımcı olmanız sizin ne kadar başarılı bir kişi olduğunuzu gösteriyor…

Sn. Zeki Çeler, dün yoksul ve engellilere verilen bir kereye mahsus 1000 TL’lik yardımın neden yetim ve işsizlere verilmediği konusunda soranlar var. Acaba bu konuda bir çalışma var mı?

Sn. Fuat Topaloğlu, Kar-İş olarak yeni eğitim yılında öğrenci taşımacılığı yapmayacağınızı açıkladınız. Hükümetten talep ettiğiniz artış ne kadar acaba? Bu arada devletten alacak miktarı nedir?

Sn. Aytaç Karavezirler, ‘Küçük köyün büyük hikayesi’ diyerek geçtiğimiz sezon kazandığınız Federasyon Kupası’na bir de Süper Kupa’yı eklemek için çalışıyormuşsunuz. Yolunuz açık olsun.