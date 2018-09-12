Sn. Erkut Şahali, hayvancıların uzun süren eylemi sonucunda uzlaşmaya varılması size derin bir oh çektirdi herhalde. Ancak, yeni bir eylem dalgası da çiftçilerden gelebilir diye duyuyoruz…Allah kolaylık versin…

Sn. Cemal Özyiğit, okulların açılması için artık günler kaldı, ancak başta okullardaki tadilatların tamamlanmaması olmak üzere birçok eksiklik dikkat çekiyor. Özellikle ilkokullardaki kitaplar konusu…

Sn. Ersin Tatar, kurultay çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ediyormuşsunuz. Dün gece son durak olarak gittiğiniz Minareliköy’deki bir restoranta hem karnınızı doyurmuşsunuz hem kulis yapmışsınız…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, dört Cittaslow belediyesinin Eylül ayı sonunda gerçekleştirecekleri ortak etkinlik olan “Cittaslow Sunday” etkinliği dediğiniz gibi inşallah ortak etkinliklere örnek oluşturacak bir şekilde yapılır. Hayırlısı olsun.

Sn. Mustafa Başlar, süt ürünleri imalatçılarının önemli bir ihraç kapısı olan Türkiye’nin durma noktasına gelmesinin iyi bir haber olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu maliyetlerle kaçınılmaz bir durum.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak Eylül ayı itibariyle başlayan sonbahar yağmurlarının ne kadar daha süreceğini söyleyebilir misiniz? Şiddetli yağışların olmasının nedeni acaba küresel ısınma kaynaklı mı?