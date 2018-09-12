banner107
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
61 0
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
9 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
10 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
216 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
62 0
Malek jübilesini yaptı
Malek jübilesini yaptı
95 0
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
213 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
43 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Erkut Şahali, hayvancıların uzun süren eylemi sonucunda uzlaşmaya varılması size derin bir oh çektirdi herhalde. Ancak, yeni bir eylem dalgası da çiftçilerden gelebilir diye duyuyoruz…Allah kolaylık versin…

Sn. Cemal Özyiğit, okulların açılması için artık günler kaldı, ancak başta okullardaki tadilatların tamamlanmaması olmak üzere birçok eksiklik dikkat çekiyor. Özellikle ilkokullardaki kitaplar konusu…

Sn. Ersin Tatar, kurultay çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ediyormuşsunuz. Dün gece son durak olarak gittiğiniz Minareliköy’deki bir restoranta hem karnınızı doyurmuşsunuz hem kulis yapmışsınız…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, dört Cittaslow belediyesinin Eylül ayı sonunda gerçekleştirecekleri ortak etkinlik olan “Cittaslow Sunday” etkinliği dediğiniz gibi inşallah ortak etkinliklere örnek oluşturacak bir şekilde yapılır. Hayırlısı olsun.

Sn. Mustafa Başlar, süt ürünleri imalatçılarının önemli bir ihraç kapısı olan Türkiye’nin  durma noktasına gelmesinin iyi bir haber olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu maliyetlerle kaçınılmaz bir durum.

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak Eylül ayı itibariyle başlayan sonbahar yağmurlarının ne kadar daha süreceğini söyleyebilir misiniz? Şiddetli yağışların olmasının nedeni acaba küresel ısınma kaynaklı mı?

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.