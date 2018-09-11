Sn. Ayşegül Baybars, hükümetteki bazı bakanların harcamalarını gördükçe üzüldüğünüzü dile getirdiniz. Acaba kimin harcamaları sizi bu kadar üzdü? Bu konuda bir girişim yapmanız ve harcamalarını kısıtlamasını önerecek misiniz?

Sn. Zeki Çeler, Çalışma Bakanlığı olarak ilerleyen günlerde özel sektörün sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda rahatlaması için bir çalışma yapılacak mı?

Sn. Zorlu Töre, makam arabanızın aylık yakıt harcamacı ile ilgili yapılan yalan haberi yaptığınız açıklamayla yalanladınız. Ancak sizin açıkladığınız 3 bin TL’lik rakam da bu ekonomik krizde çok fazla. Bizce siz de tasarruf önlemlerine katkı koymalısınız…

Sn. Mustafa Serttaş(Tavuri), uzun zaman sonra sizi sokakta gördük. Hayırdır ülke dışında mıydınız? Yoksa işlediğiniz bir suçtan dolayı hapiste miydiniz? Ama halen çakı gibisiniz maşallah…

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, hade hayırlısı olsun. Eylül ayının 23’ünde hayat arkadaşınızla mutlu bir başlangıç için imzaları atıyormuşsunuz. Şimdiden tebrikler…

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, dün sizde tulumunuzu giyerek çiftçi arkadaşlarınızla birlikte hayvancılara destek olmak için yollara düştünüz. Yeşil tulum giymek size çok yakıştı. Sanırız sizde de yeşil sempatizanlığı var…