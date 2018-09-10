Sn. Tufan Erhürman, bazı odaklar tarafından üzerinde oynanan oyunlar olduğu ortada. Bu nedenle açıklamalarınızda daha dikkatli olmanızda fayda var. Zira sosyal medya olsun, yazılı medya olsun sizin yapmadıklarınızı yaptınız şeklinde göstermeye çalışıyor…

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizin kumar oynanan yer olduğu algısını yok etmek için ne kadarda çalışsanız, bunu ortadan kaldırmak uzun zaman alacak. Bu arada artan uçak bileti fiyatları nedeniyle Türkiye’den ülkemize turist getirmekte zorlaştı değil mi…

Sn. Mustafa Naimoğluları, bu sıkıntılı günlerde çatışmak yerine daha soğuk kanlı davranarak çözüm yolu bulmak takdir toplayacak. Bunun için çalışmanızda fayda var…

Sn. Mustafa Zurnacılar, bölgenizde dün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sonrasında bazı köylerde önemli zararlar olmuş. Bu konuda onların yanlarında olmanızda fayda var…

Sn. Umut Bahadır, Esentepe eski belediye başkanı rahmetli Erdal Barut ile yıllarca çalışmış bir kişi olarak onun adını yaşatmak için gerçekleştirdiğiniz futbol turnuvası adına yakışır bir turnuva oldu. İnşallah devamı gelir…

Sn. Ahmet Ersöz, anlaşılan eski başkanlarınızdan birinin hakkınızda konuşması seni çok kızdırdı. Ancak unutmayalım ki meyve veren ağaç taşlanırmış. Onun için durmak yok yola devam…