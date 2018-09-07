Sn. Tufan Erhürman, Türkiye dönüşü yaptığınız basın toplantısında ‘henüz tünelin sonundaki ışığı göremediğinizi’ söylediniz. Anlaşılan Türkiye’de durum çok daha kötüleşecek.

Sn. Cemal Özyiğit, önceki akşam partideki toplantınız sonrasında dostlarınızla karnınızı doyurmak için soluğu Yenişehir bölgesindeki bir restoranda almışsınız. Afiyet olsun.

Sn. Hasan Öztaş, bölgenizde refüj temizliğine de başlamışsınız. Allah kolaylık versin. Ama biraz dikkatli olmakta fayda var. Zira buraları temizlemek isterken su hatlarına zarar verilebilir.

Sn. Faiz Sucuoğlu, gelen haberlere göre, parti içinde çeşitli entrikalar dönüyormuş. Kurultaya iki ay kalmışken bu gelişmelerin olması oldukça düşündürücü.

Sn. Tekin Birinci, dün Yeşilova’dan Doğan Türk Birliği’ne transfer olan Lua Lua’nın imza töreni öncesinde Lua Lua’yla neredeyse bir saat transferden vazgeçmesi için konuşmanıza rağmen ikna edememişsiniz. Acaba Lua Lua’nın bu kararı almasındaki sebep ne?

Sn. Hasan Sertoğlu, son günlerde soy isminiz gibi sert tavırlarınızla dikkat çekiyorsunuz. Acaba bu sert tavırların nedeni yaşanan döviz krizi mi?