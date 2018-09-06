Sn. Erkut Şahali, dün hayvancılar isyan ederek Tarım Bakanlığı’nı bastı. Onlara da hak vermek gerekiyor, ancak kırıp dökmeyle bir şey elde edemeyeceklerini anlamaları gerek değil mi?

Sn. Cemal Özyiğit, bazı şeylerin çarpıtılarak farklı şekilde kamuoyuna aktarılması, ilişkilerin bozulmasına yol açıyor sanki. Ancak bu söylentilerin kaynağını bulmakta fayda var.

Sn. Aysu Basri Akter, BRT’de müdür olarak göreve başladığınız günden itibaren neredeyse non-stop çalışıyormuşsunuz. İnşallah çalışanlarla birlikte BRT’yi daha da iyi noktalara taşıyacaksınız. Bu arada radyo frekanslarına bir baktırmanızda fayda var.

Sn. Mahmut Özçınar, şans oyunlarından devletin kasasına düşen paradan belediyelere de katkı yapılması gerektiğini söylediniz. Ancak bu paranın spor alanında kullanılması daha güzel bizce.

Sn. Şener Elcil, Sendikal Platform olarak bugün gerçekleştireceğiniz yürüyüşe katılımın ne kadar olmasını bekliyorsunuz? Birçok sendika ve sivil toplum örgütünün de katılım çağrısı yaptığı yürüyüş herhalde kalabalık olacaktır.

Sn. Mustafa Aktuğ, dün Lefkoşa’da Çalışma Bakanlığı’nda görülmüşsünüz. Bu arada belediyenize gelen sendika heyetiyle görüşmeniz nasıl ge