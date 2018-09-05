Sn. Tufan Erhürman, biraz gecikmeli olsa da Türkiye hükümeti ile bugün resmi görüşme imkanı bulacaksınız. İnşallah ekonomik konularda beklediğiniz desteği bulabilirsiniz.

Sn. Serdar Denktaş, anlaşılan artık ek mesai konusunda bıçak kemiğe dayandı. Eğer açıkladığınız gibi ek mesailere harcanan 100 milyon TL ile 2 bin istihdam yapılabilecekse bunu hemen yapmalısınız.

Sn. Özdil Nami, marketlerde geçtiğimiz haftalarda yaşanan fahiş artışlara toplumdan gelen tepkiler ve denetleme memurlarının devreye girmesiyle birçok üründe fiyatlar aşağıya çekildi. Demek ki denetim şart.

Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak kaldırımlarda işgale karşı cezai işlemlere başlıyormuşsunuz. Hadi hayırlısı olsun. İnşallah bu diğer belediyelere de örnek olur.

Sn. Ersin Tatar, partinizin kurultayı için artık iki aydan az bir süre kaldı. Sizin çalışmalar ne durumda? Özellikle Lefkoşa bölgesi köylerinde çok sevilen biri olduğunuzu biliyoruz ama bu yeterli değil siz de biliyorsunuz.

Sn. Hayri Orçan, ülkemizin en değerli ağaçlarından olan harnupun yaşatılması amacıyla geleneksel hale gelen Harnup Festivali tüm imkansızlıklara karşın yapılıyormuş. Hadi hayırlısı olsun. Bölge halkına bir nebze katkısı olursa ne güzel.