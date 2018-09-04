Sn. Tolga Atakan, geçmişte yapılanın aksine artık seyrüseferlerini çıkarmayanların araçlarının sigortalanmayacağını açıkladınız. Bu krizde zaten herkes ne yapacağını şaşırdı. Bunun için bu uygulama zor işler bizce.

Sn. Kudret Özersay, dün yaptığınız toplantılar sonucunda Dışişleri Bakanlığı olarak bundan sonra izlenecek yol haritası herhalde çizildi. Umarız Eylül ayı yeni girişimlere sahne olacak.

Sn. Cemal Özyiğit, aldığımız duyumlara göre, okullarımızın açılmasına kısa bir süre kalmasına karşın birçok ders kitabı için halen daha ihaleye bile çıkılmamış. Acaba bunun nedeni nedir?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak oldukça modern bir meydana sahip oldunuz. Yeni dönemde artık bu meydanların daha da çoğalması gerekecek. Yeni projeler arasında neler var?

Sn. Mustafa Naimoğluları, Çarşamba günü hayvancılar olarak yapacağınız araçlı eylem inşallah halkı çok fazla mağdur etmez. Ancak hayvancının ve tarım sektörünün yok olmaması için ses vermeniz şart.

Sn. Sanlı Çoban, bu hafta üç büyüklerin kayıp haftası oldu. Ancak en çok üzüntü veren herhalde son dakikalarda Beşiktaş’ın üç puanı kaçırması olsa gerek.