banner107
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
64 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
29 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
26 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
74 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
38 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
49 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
302 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
58 0
banner82
banner147

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner137

Sn. Özdil Nami, döviz krizi sonrasında ülkede birçok market ve işletme fiyatlarını iki katı artırarak döviz fırsatçılığı yaptı. Acaba bunun önüne geçmek için görev yapan memurlar kaç işletmeye ceza kesti…

Sn. Birikim Özgür, son yazınızdaki değindiğiniz konular çok yerinde. Özellikle siyasilerin parmağının arkasına saklanmadan hareket ederek reforma katkı koyması gerektiği konusunda çok haklısınız…

Sn. Tolga Atakan, takımınızın yine Trabzon ‘da mağlup olmasına nasıl bir yorum yaparsınız? Acaba bu bir alışkanlık mı oldu?

Sn. Turgay Erzurumlu, bölgenizdeki yetenekli gençlerle müzik alanında oldukça keyifli dakikalar geçiriyormuşsunuz. Yeni yetenekler keşfetmeye devam…

Sn. Erhan Keser, dün açılan ikinci ince av günleriyle yine binlerce avcı ovalardaydı. İnşallah bu sıcak günlerde keklik ve tavşan gibi av hayvanları da avlanmamıştır…

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri sorunlarına Spor Dairesi’nin yeterince ilgi göstermediği konusunda şikayetlerini dile getirdiler. Anlaşılan ilk günlerinizde verdiğiniz sözleri yerine getiremediğiniz için idam ediliyorsunuz…

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.