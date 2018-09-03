Sn. Özdil Nami, döviz krizi sonrasında ülkede birçok market ve işletme fiyatlarını iki katı artırarak döviz fırsatçılığı yaptı. Acaba bunun önüne geçmek için görev yapan memurlar kaç işletmeye ceza kesti…

Sn. Birikim Özgür, son yazınızdaki değindiğiniz konular çok yerinde. Özellikle siyasilerin parmağının arkasına saklanmadan hareket ederek reforma katkı koyması gerektiği konusunda çok haklısınız…

Sn. Tolga Atakan, takımınızın yine Trabzon ‘da mağlup olmasına nasıl bir yorum yaparsınız? Acaba bu bir alışkanlık mı oldu?

Sn. Turgay Erzurumlu, bölgenizdeki yetenekli gençlerle müzik alanında oldukça keyifli dakikalar geçiriyormuşsunuz. Yeni yetenekler keşfetmeye devam…

Sn. Erhan Keser, dün açılan ikinci ince av günleriyle yine binlerce avcı ovalardaydı. İnşallah bu sıcak günlerde keklik ve tavşan gibi av hayvanları da avlanmamıştır…

Sn. Alkan Değirmencioğlu, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri sorunlarına Spor Dairesi’nin yeterince ilgi göstermediği konusunda şikayetlerini dile getirdiler. Anlaşılan ilk günlerinizde verdiğiniz sözleri yerine getiremediğiniz için idam ediliyorsunuz…