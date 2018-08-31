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Sn. Filiz Besim, hastanelerde yapılan ek mesaiye kalmama eylemi gerçekten de devlet hastanelerini zor duruma düşürmüşe benziyor. Umarız bu durum kısa sürede tatlıya bağlanır. Zira her şeyin başı sağlık.

Sn. İzzet Türkmen, dün sosyal medyadan paylaştığınız iddialar doğru ise gerçekten de hükümet büyük bir hukuki suç işliyor demektir. Umarız yanlış bilgi almışsınızdır.

Sn. Mehmet Harmancı, önceki akşam başlayan Uluslararası Halk Dansları Festivali öncesinde yapılan kortej hayli sıkıntılıymış. Bu arada ses düzeni ise yetersiz bulundu. Bu konuda organizatörleri uyarmanızda fayda var.

Sn. Alican Kabakçı, tarım sektörünün bittiğini söylüyorsunuz. Eğer ülkede tarım sektörü biterse toplum çöker değil mi? Bunun için ülkeyi yönetenler bir şekilde tarım sektörü için çözüm üretmeliler.

Sn. Fehim Gündallı, gemiyi en son kaptan terk eder misali dün TAK’ta tek başınıza tüm basın bültenlerini haberleştirip servis etmişsiniz. Keşke tüm çalışanlar biraz sorumluluk gösterse de bu durum yaşanmasa değil mi?

Sn. Aydın Çırakoğlu, ülkemizde bazı kuruluşlar müşteri veli nimettir sözünü ya unuttu ya da bilmiyor. Başınızdan geçen olay çok üzücü umarız bir daha böyle bir olay yaşamazsınız.

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