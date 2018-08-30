Sn. Tufan Erhürman, ek mesailer konusunda sendikalarla uzlaşamamanız sonrasında sendikaların ek mesai yapmama kararı devlete acaba ne kadar bir külfet getirecektir? Bu konuda ek tedbirler alındı mı?

Sn. Zeki Çeler, hükümetin aldığı son kanun hükmünde kararnameler arasında olan yoksulluk maaşı alan vatandaşlara bir kereye mahsus 1000 TL yardım yapması herhalde sizin tarafınızdan önerildi. İnşallah böyle çalışmalar özel sektör çalışanları içinde yapılır.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yapacağınız çocuklara yönelik etkinlik çok güzel, umarız bölge halkı iştirak eder.

Sn. Salih Coşar, eski ekonomi ve maliye bakanlarından biri olarak, ülkede yaşanan bu ekonomik krizin aşılması için ne gibi tedbirler alınmasını öneririsiniz? Alınan tedbirler sizce yeterli mi?

Sn. Turgay Deniz, ülkede birçok markette görülen fiyat farklılıklarının sebebi kar marjı mıdır? Yoksa bu ülkede herkes keyfine göre mi zam yapıyor?

Sn. Hasan Sertoğlu, anlaşılan o ki bu sezon futbol liglerinde zor günler sizleri bekliyor. Acaba Spor Dairesi ile yaşadığınız sorunun sebebi siyasi mi yoksa ekonomik mi?