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Sn. Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta siyasiler Eylül ayı ve sonrası için Kıbrıs sorununda kritik bir dönem olarak niteliyorlar. Sizce bundan sonrası için bir çözüme ulaşma konusunda fedakarlık yaparlar mı?

Sn. Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ın her alanda bizi boğmaya çalıştığını ifade ettiniz. Doğru bir tespit ama bunun için biz de dışta lobi yapmamız gerekiyor.

Sn. Özdil Nami, yaptığınız açıklamalarla tepki almaya başladınız. Vatandaşın zamlar nedeniyle ciğerinin yandığı dönemde Facebook üzerinden tepki göstermesi bizce doğal.

Sn. Tolga Atakan, ülkedeki yolların durumunu gördükçe içiniz açıyormuş. Ancak Galatasaray’ın aldığı galibiyetler herhalde bunları unutturuyor.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, geçtiğimiz hafta bayram öncesi hükümetin akaryakıt destek ödemesi yapması sonrasında dün yapılan okkalı zam üreticinin moralini herhalde sıfırladı.

Sn. Umut Bahadır, takımınız Esentepe ile birlikte Hatay’da kampa gitmişsiniz. Anlaşılan işi sıkı tutuyorsunuz. Allah kolaylık versin.

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