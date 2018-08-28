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Sn. Tolga Atakan, ülkemizde gerek anayollarda gerekse şehir içlerinde güvenliğin sağlanması için mobesse sisteminin devreye sokulacağı açıklandı. İnşallah bu durum çok uzun sürmez.

Sn. Özdil Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak ülkemizde ihtiyaç duyulan enerji üretimi için neden santrallere yatırım yapılması için çalışma yapılmıyor?

Sn. Ahmet Uzun, CTP eski maliye bakanlarından biri olarak geçmişte yaşanan ekonomik krizleri kolay atlattığınızı söylediniz. Ancak bizim hatırladığımız kadarıyla geçmişteki ekonomik kriz Türkiye’nin sıfırları atmasıyla aşılabilmişti.

Sn. Kutlay Keço, bir Dillirgalı olarak bölgenizin size sorulmadan yapılaşmaya açılması konusunda ne diyorsunuz? Sizce bu mümkün mü?

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Pulya Festivali’nin son gecesinde yapılan Ferhat Göçer konseri için binlerce kişi festival alanına akın etmiş. Desenize esnaf bayram sonrası bayram etti.

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Beşiktaş’ın 45 hafta sonra sahasında Antalyaspor’a yenilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl takımınız yeterli değil mi yoksa yanlış hamleler mi yapılıyor dersiniz.

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