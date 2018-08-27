Sn. Tufan Erhürman, siz hükümetin başı olarak ekonomik krizle uğraşırken, parti içinde size karşı ayaklanma hazırlığı yapılıyormuş. Allah siz kolaylık versin.

Sn. Ersin Tatar, bayram ziyaretleri sırasında yaptığımız nabız yoklamalarında UBP’de başkanlığa en yakın isim siz olarak görülüyorsunuz.

Sn. Ayşegül Baybars, yeni eğitim yılında üniversite öğrencileri için öğrenci izinlerinin zorunlu olması kararı çok yerinde. Zira ülkede her şey kayıt altına alınırsa atılacak adımlar daha kolay ve yerinde olur.

Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe bölgesinde şu anda yüzlerce tatilci sizin belediyenizden su almak için bekliyor. Acaba bir depo yapmak için maddi gücünüz olmadığı için mi yoksa koşullar uygun olmadığı için mi su veremiyorsunuz?

Sn. Göksel Saydam, deneyimli bir muhasebeci olarak ülkede yaşanan ekonomik krizin en hafif şekilde atlatılması için yapılması gereken nedir?

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü hazırlık döneminde yaptığı maçlarda aldığı skorlarla bu yıl için oldukça iddialı görülüyor. Geçen yıl ki hedef bu yıl gerçekleşebilir.