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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Tufan Erhürman, hükümet olarak alınacak tüm önlemleri aldığınızı açıkladınız. Bizce alınacak en önemli önlem vergi konusunda büyük işletmelerden adil bir şekilde vergi alınması olmalıdır…

Sn. Mehmetali Talat, gerçektende sizinde söylediğiniz gibi bu ekonomik kriz ortamında bugünün idari tatil verilmesi yanlış. Ancak kamu çalışanlarının çoğunluğu belki de izinlerini daha önceden ayarlamıştı…

Sn. Fikri Ataoğlu, gerçekten çok yazık. Altın Kum Sahili’nin temizlendikten bir hafta sonra yine kirletilmesi büyük bir saygısızlık. Demek ki toplum olarak kirli yaşamayı seviyoruz…

Sn. Mehmet Saydam, alınan tedbirlerde kira sözleşmelerinde döviz sabitlenmesine karşın, bankaya borçu olanlar için ayni işlem olmamasını büyük bir hata olarak değerlendirdiniz. Ancak 2000 yılındaki bankalar krizini unutmamak gerek…

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin gelenekselleşen Pulya Festivali oldukça güzel etkinlikler ve yoğun katılımla geçiyormuş. Allah kolaylık versin…

Sn. Hüseyin Özgürgün, partinizin Ekim ayı sonunda yapılacak olan kurultayı için başkanlık için adaylar tek tek belli olmaya başladı. Acaba  daha başka aday olur mu?

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