Mesajınız var

Sn.Tufan Erhürman, hükümet olarak son yaşanan dövizdeki hızlı yükseliş sonrasında acaba bir takım önlemler alacak mısınız? Zira vatandaş bu krizin nasıl atlatılacağını sorguluyor…

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı olarak inşaat sektöründe yeni açılımlar yapacağınızı duyurdunuz. Ancak bu açılımlarla toprakların yabancılara satılması kabul görecek bir durum değil…

Sn. Cemal Özyiğit, din dersinin orta eğitimde seçmeli ders olarak verilmesi kararınız bazı kesimlerce tepkiyle karşılandı. Ancak bizce de doğru olan bu…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, bir festivali daha sorunsuz olarak bitirmenin keyfini yaşıyorsunuz herhalde… Bu arada geçtiğimiz günlerde dostunuz Hasan Öztaş başkanın sizi götürdüğü mağara neresiydi?

Sn. Hasan Sertoğlu, şu anki ekonomik koşullar nedeniyle ülkemizde yabancı futbolcu transferi bir süreliğine dursa fena olmayacak. Zira bu dövizle yabancı futbolcuya maaş vermek kulüpleri bitirir…

Sn. Hüseyin Ekmekçi, yıllardır Lefkoşa’da yaşamanıza rağmen köyünüzdeki günleri hiç unutamamışsınız. Son olarak yaptığınız incir, hellim ve çörek paylaşımı gerçektende çok nostaljikti…