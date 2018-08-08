Sayın Ahmet Çaluda, dün Sarayönü’ndeki UBP lokalinde görüldünüz. Hayırdır sendika olarak hareketlenme çalışmaları mı başlattınız?

Sayın Mehmet Sezener, Posta Dairesi’nde yeni bir göreve atanmanın mutluluğunu yaşıyormuşsunuz? Yeni görevinizde sizlere başarılar dileriz

Sayın Hasan Sadıkoğlu, Mckenzie Plajı bölgesinde başlatılan çalışmaların biraz yavaş gitmesi dikkat çekiyor. Bölgeyi tercih eden birçok insan çalışmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyor

Sayın Halit Dağ, askerde bile saymadığınız şafak, bugün sona eriyor. Bu akşamki düğününüzün başlaması saatini iple çekiyor muşsunuz. Burçe hanımla size ömür boyu mutluluklar.

Sayın Ahmet Ersöz, berberinizin size uyguladığı maske ile yeni bir imaja bürünmeniz sonrasında arkadaşlarınızdan birçok olumlu görüş aldınız. Acaba eşiniz Pembe hanım da aynı mı düşünüyor?

Sayın Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’nun özerkliğe kavuşması ile ilgili olarak düşünceniz nedir? Bu kurumun özerkliği için yeterli kulüp sayısı var mı?