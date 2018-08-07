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Sayın Tolga Atakan, Ülkedeki birçok yolda sorun var. Ama özellikle Hamitköy – Haspolat yolundaki her iki şeritte de sol şeritler artık kullanılmaz hale geldi. Bu yola bir an önce el atmanız bekleniyor

Sayın Cemal Özyiğit, Okul kantinleri konusunda KTEV ile birlikte gerçekleştirdiğiniz iş birliği oldukça anlamlı oldu. Ancak özellikle ilkokullarda mevcut kantincilerden memnun olan idareler ve devam eden sözleşmeler konusunda ne yapacaksınız?

Sayın Kemal Köseoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığına devam etmeme kararından sonra kulübünüz Yeni Boğaziçi’nin eski başarılı günlerine dönmesi için elinizi taşın altına koymuşsunuz. Başarılar

Sayın Mehmet Harmancı, İnşaat şirketlerinin Hamitköy’deki ara yollarda yaptıkları kazılar nedeniyle köy içerisinde neredeyse araç sürecek yol kalmamış. Köylüler yolları kazan şirketlere yaptırım uygulayıp yolların asfaltlanmasını bekliyorlar

Sayın Arif Çocuk, Hamitköy’de dün meydana gelen patlamada ambulansları patlama olan alana götürerek yaralıların bir an önce hastaneye kaldırılmalarını sağlamışsınız. Umarız yaralılar en erken zamanda sağlıklarına kavuşurlar

Sayın Umut Bahadır, Esentepe Spor Kulübü’nün üzerinden kara bulutlar dağılmıyor. Bu kez de bir futbolcunuzun eşi trafik kazasında hayatını kaybetti. Tanrı tüm Esentepeliler’e sabırlar versin

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