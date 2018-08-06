Sn. Zeki Çeler, YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ile sosyal medya üzerinden yaptığınız atışma ne size kazandırır ne de ona. Bizce artık halkın refahını artıracak projelere yoğunlaşın…

Sn. Erman Yaylalı, İhtiyat Sandığı’nın geçmişe göre artık maddi yönden sıkıntısı kalmadığını ifade ediyorsunuz. Ancak bu şekilde artan hayat pahallılığı ile işçi ve işverenin primlerini ödemesi zorlaşırsa maddi sıkıntı yaşaması muhtemel olabilir mi?

Sn. Mustafa Zurnacılar, göreve geldikten sonra Yeni Boğaziçi bölgesinde başlattığınız temizlik çalışmaları takdir topluyor. İnşallah tüm köylerde de ayni şekilde devam eder….

Sn. Mustafa Çaluda, Dr. Fazıl Küçük Hareketi olarak artık daha faal olmanızın zamanı geldi bizce… Sosyal sorumluluk projeleri ile Dr. Küçük’ün ismine yakışır işler yapanız dileğiyle…

Sn. Raif İlker Buran, tüm Avrupa’yı kasıp kavuran öldürücü sıcaklar acaba önümüzdeki günlerde ülkemizde de etkili olacak mı? Yoksa bu yıl daha fazla sıcaklık artışı olmayacak mı?

Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG oynadığı ilk hazırlık maçıyla yeni sezon için iyi sinyaller verdi. Bu arada Canbulat Stadı’nın durumu ne oldu? İhale aşaması herhalde tamamdır…