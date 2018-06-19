Mesajımız Var

Sn. Fikri Ataoğlu, Rus turistlerin Güney Kıbrıs yerine Türkiye’yi tercih etmesi Rumları stres içine soktuğu söyleniyor. İnşallah bizim turizm çalışmalarımızı engellemezler…

Sn. İbrahim Özsoy, kardeşiniz dün sabah saatlerinde hakkın rahmetine kavuşmuş. Başınız sağolsun, Allah sizlere sabır, merhuma da rahmet eylesin…

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi için her geçen gün adınız ön plana çıkıyormuş. Özellikle Mormenekşe ve Yeni Boğaziçi’nde desteklerle başkanlık için önemli mesafe kaydetmişsiniz.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, partinizin Yeni Boğaziçi’nde Katip Demir’e destek vereceğini açıklamasına karşın siz Mustafa Zurnacılar’a destek vererek onun yanında durduğunuz görülüyor…

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, Babalar Günü’ne özel hazırlanan ‘Babalar trip atarsa’ isimli videonuz bir günde 500 bin civarında izlenmeye ulaşmış. Anlaşılan babalar oldukça doluymuş…

Sn. Turan Altay, deneyimli bir teknik direktör olarak Dünya Kupası’nda gruplarda ilk maçlar geride kalırken sizce favoriler kimler? Özellikle son şampiyon Almanya’nın yenilmesi sürprizler olabileceğinin bir göstergesi olabilir mi?