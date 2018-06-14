Mesajımız Var

Sn. Kudret Özersay, ülke dışında görev yapan temsilcilerin harcırahları konusunda hükümetinize atılan iftiralara sosyal medya hesabından sert bir dille cevap verdiniz. Ancak bizce bu kadar gerilmenize gerek yok.

Sn. Hüseyin Özgürgün, ülkemizde son günlerde konuşulan dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda son noktayı siz koydunuz ve bu konunun referanduma götürülmesini önerdiniz. Hadi hayırlısı.

Sn. Katip Demir, yaklaşan seçimler öncesinde personelinizle yaşadığınız sıkıntıların deşifre edilmesi sizi zora sokacak. Bu seçimi kazanmanız geçen seçim kadar kolay olmayacağa benziyor.

Sn. Fahri Altınör, başkan olarak hizmet verdiğiniz Türk Ocağı kulübüne büyük başarılar kazandırmanız sonrasında görevi devrediyormuşsunuz. Hayırlısı diyelim.

Sn. Yunus Konaç, nihayet oğlunuz üniversiteden mezun olmayı başarmış. Hayırlısı olsun diyelim. Esas bundan sonra başlayacak olan hayat okulu için başarılar.

Sn. Umut Madenoğlu, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaptığınız bayramlık yardımlar gerçekten de çok güzel. İnşallah bu ülkede böyle çalışmalar artarak devam eder.