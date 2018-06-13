banner107
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
558 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
88 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
24 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
39 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
119 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
72 0
banner82
banner147

Mesajımız Var

banner27

Mesajımız Var
banner137

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak deniz limanlarında da iyi bir inceleme yaparak eksikliklerin giderilmesi şart. Zira ülkemize deniz yoluyla gelen ve giden turist sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Sn. Özdil Nami, bakanlar arsında en az sesinizi duyduğumuz bakanlardan biri sizsiniz. Herhalde iş yoğunluğundan dolayı medyaya pek konuşma fırsatınız olmuyor.

Sn. Aysın Karaderi, eski federasyon başkanı ve av tutkunu biri olarak av hayvanlarının popülasyonu konusunda gözlemlediğiniz nedir? Sanki bu yıl tavşan popülasyonu azalmış gibi.

Sn. Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy bölgesinde yine sizin başkanlığınızla yola devam edileceği konusunda büyük bir inanç varmış. Eee iyi işler yapıldıkça destek çoğalır değil mi?

Sn. Raif İlker Buran, yaz aylarını yaşadığımız bugünlerde ani bastıran sağanak yağmurlar yaşanması bu yazın pek ıslak geçeceğini gösteriyor. Siz bu duruma ne diyorsunuz?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan birçok köyde oyların büyük çoğunluğu sizden yanaymış. Hadi hayırlısı diyelim.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.