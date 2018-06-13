Mesajımız Var

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak deniz limanlarında da iyi bir inceleme yaparak eksikliklerin giderilmesi şart. Zira ülkemize deniz yoluyla gelen ve giden turist sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Sn. Özdil Nami, bakanlar arsında en az sesinizi duyduğumuz bakanlardan biri sizsiniz. Herhalde iş yoğunluğundan dolayı medyaya pek konuşma fırsatınız olmuyor.

Sn. Aysın Karaderi, eski federasyon başkanı ve av tutkunu biri olarak av hayvanlarının popülasyonu konusunda gözlemlediğiniz nedir? Sanki bu yıl tavşan popülasyonu azalmış gibi.

Sn. Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy bölgesinde yine sizin başkanlığınızla yola devam edileceği konusunda büyük bir inanç varmış. Eee iyi işler yapıldıkça destek çoğalır değil mi?

Sn. Raif İlker Buran, yaz aylarını yaşadığımız bugünlerde ani bastıran sağanak yağmurlar yaşanması bu yazın pek ıslak geçeceğini gösteriyor. Siz bu duruma ne diyorsunuz?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan birçok köyde oyların büyük çoğunluğu sizden yanaymış. Hadi hayırlısı diyelim.