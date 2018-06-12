Mesajımız Var

Sn. Kudret Özersay, muhalefetin tavrını eleştirmenizde halkı olabilirsiniz. Ancak biliyorsunuz ki muhalefet her fırsatta iktidarın önünü tıkamak için çalışacaktır.

Sn. Filiz Besim, ülkemizin sağlıkta belki de en önemli eksikliği de Mağusa ve Lefkoşa dışındaki hastanelerde yeterli personelin ve doktorun olmamasıdır. Bu nedenle Güzelyurt’ta gece yarısına kadar doktor sayısının dört olarak çalışması önemli bir adım.

Sn. Cengiz Saner, Lefkoşa Belediyesi belediye meclis üyesi adayı olduğunuzu öğrenen dostlarınız seçilmeniz için büyük destek vereceklermiş. Hamitköy dışındaki bölgelerden de tercih alırsanız seçilmeniz mümkün.

Sn. Osman Bican, son seçimde çok az bir farkla kaybettiğiniz belediye başkanlığı için çalışmalarınız nasıl gidiyor? Güzelyurt bölgesi acaba değişime hazır mı?

Sn. Çetin Sadeli, Pazar günü Ziya Emir Group tarafından seçimler için hazırlanmış aracınızla Hamitköy sokaklarında dolaşırken görüldünüz. Vatandaşın ilgisinden memnun musunuz?

Sn. Koral Bozkurt, MTG yönetiminden arkadaşlarınızla birlikte Londra’ya giderek millilerimizin final maçını izlemişsiniz. Acaba transfer çalışmaları da oldu mu? Bu arada yeni bir kaleci için çalışmalarınız hızlanmış. Hayırlısı olsun.