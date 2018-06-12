banner107
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
38 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
16 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
35 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
249 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
113 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
72 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
171 0
banner82
banner147

Mesajımız Var

banner27

Mesajımız Var
banner137

Sn. Kudret Özersay, muhalefetin tavrını eleştirmenizde halkı olabilirsiniz. Ancak biliyorsunuz ki muhalefet her fırsatta iktidarın önünü tıkamak için çalışacaktır.

Sn. Filiz Besim, ülkemizin sağlıkta belki de en önemli eksikliği de Mağusa ve Lefkoşa dışındaki hastanelerde yeterli personelin ve doktorun olmamasıdır. Bu nedenle Güzelyurt’ta gece yarısına kadar doktor sayısının dört olarak çalışması önemli bir adım.

Sn. Cengiz Saner, Lefkoşa Belediyesi belediye meclis üyesi adayı olduğunuzu öğrenen dostlarınız seçilmeniz için büyük destek vereceklermiş. Hamitköy dışındaki bölgelerden de tercih alırsanız seçilmeniz mümkün.

Sn. Osman Bican, son seçimde çok az bir farkla kaybettiğiniz belediye başkanlığı için çalışmalarınız nasıl gidiyor? Güzelyurt bölgesi acaba değişime hazır mı?

Sn. Çetin Sadeli, Pazar günü Ziya Emir Group tarafından seçimler için hazırlanmış aracınızla Hamitköy sokaklarında dolaşırken görüldünüz. Vatandaşın ilgisinden memnun musunuz?

Sn. Koral Bozkurt, MTG yönetiminden arkadaşlarınızla birlikte Londra’ya giderek millilerimizin final maçını izlemişsiniz. Acaba transfer çalışmaları da oldu mu? Bu arada yeni bir kaleci için çalışmalarınız hızlanmış. Hayırlısı olsun.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.