Mesajımız Var

Sn. Erkut Şahali, hayvancıların isyan bayrağını çekmesi sonrasında gözler Tarım Bakanlığı’na çevrildi. Tatmin edici bir öneri sunmamanız halinde hayvancılar yine eylem için hazır bekliyor…

Sn. Kudret Özersay, partinizin yerel seçimlerde aday gösterdiği bölgelerde adaylarla birlikte halkla bir araya gelmeniz, bu bölgelerde hedefinizin başarıyla ayrılmak olduğunu ortaya koyuyor…

Sn. Ersin Tatar, Kıbrıs sorunu konusunda yaptığınız açıklamalar ve uyarılar inşallah dikkate alınır. Bu arada partinizde başkanın dışında herkesin görüş bildirmesi dikkatlerden kaçmıyor…

Sn. Hasan Sertoğlu, bu aralar hızınıza yetişmek mümkün değil. Son üç gün içinde Lefkoşa’da birçok yer ve kuruluş ziyaret edilirken, Londra’ya kadar uzanarak, milli takıma da destek vermeyi ihmal etmemişsiniz…

Sn. Kemal Köseoğlu, KKTC milli takımının CONİFA Final maçını izleyenler arasında sizde vardınız. Londra’daki Türklerin maça ilgisini nasıl gördünüz? Bu kadar büyük bir ilgi bekliyor muydunuz?

Sn. Bekir Azgın, geçtiğimiz Cuma akşamı Gazeteciler Birliği’nde yapılan seminerde medyaya yönelik yaptığınız eleştiriler gerçektende çok doğru. Ama maalesef dediğiniz gibi gün geçtikçe Türkiye medyasını örnek alır hale gelen medyamız gücünü kaybetmekte…