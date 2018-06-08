Mesajımız Var

Sn. Zeki Çeler, hayırdır bu aralar sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu? Seçimlerden dolayı fazla ortalarda görünmemek için mi gayret gösteriyorsunuz? Yoksa siz de koltuğa alıştınız, kalkmak istemiyor musunuz?

Sn. Özdil Nami, geçtiğimiz haftalarda yapılan Sanayi Odası Genel Kurulu’nda Yıldırım köyü bölgesinde bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma yapıldığı bildirildi. Acaba kurulması planlanan sanayi bölgesinde ne yapılacak?

Sn. Fatin Ramiz, okulunuz 20 Temmuz Fen Lisesi’nden mezun olan öğrencilerinizin okulun son gününde sınıflara yaptığı zarar gerçekten de çok üzücü. İnşallah veliler karşılar. Ama yapılan çok büyük bir ayıp.

Sn. Tigin Kişmir, koskoca bir organizasyonun küçük bir ihmal nedeniyle iptal olması oldukça düşündürücü. Otomobil Kurumu yetkilileri olarak siz FIA’nın bu hassasiyetini bilmiyor muydunuz?

Sn. Ali Billuroğlu, Serdarlı’da belediye başkanlığı yarışında isminiz öne çıkmaya başlamış. Anlaşılan bölge halkı dondurmanızla birlikte sizi çok seviyor. Hadi hayırlısı.

Sn. Mehmet Tatar, Çetinkaya başkanlığı için adınız ön plana çıkmakta. Yıllardır kulübe her alanda katkı koyan biri olarak en iyisini yapacağınız kesin.