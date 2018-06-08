banner107
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
443 0
133 0
36 0
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
62 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
165 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
117 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
591 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
33 0
banner82
banner147

Mesajımız Var

banner27

Mesajımız Var
banner137

Sn. Zeki Çeler, hayırdır bu aralar sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu? Seçimlerden dolayı fazla ortalarda görünmemek için mi gayret gösteriyorsunuz? Yoksa siz de koltuğa alıştınız, kalkmak istemiyor musunuz?

Sn. Özdil Nami, geçtiğimiz haftalarda yapılan Sanayi Odası Genel Kurulu’nda Yıldırım köyü bölgesinde bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışma yapıldığı bildirildi. Acaba kurulması planlanan sanayi bölgesinde ne yapılacak?

Sn. Fatin Ramiz, okulunuz 20 Temmuz Fen Lisesi’nden mezun olan öğrencilerinizin okulun son gününde sınıflara yaptığı zarar gerçekten de çok üzücü. İnşallah veliler karşılar. Ama yapılan çok büyük bir ayıp.

Sn. Tigin Kişmir, koskoca bir organizasyonun küçük bir ihmal nedeniyle iptal olması oldukça düşündürücü. Otomobil Kurumu yetkilileri olarak siz FIA’nın bu hassasiyetini bilmiyor muydunuz?

Sn. Ali Billuroğlu, Serdarlı’da belediye başkanlığı yarışında isminiz öne çıkmaya başlamış. Anlaşılan bölge halkı dondurmanızla birlikte sizi çok seviyor. Hadi hayırlısı.

Sn. Mehmet Tatar, Çetinkaya başkanlığı için adınız ön plana çıkmakta. Yıllardır kulübe her alanda katkı koyan biri olarak en iyisini yapacağınız kesin.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.