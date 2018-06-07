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Mesajımız Var

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Mesajımız Var
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Sn. Tufan Erhürman, ülkedeki memurların yüzde 40’ının verimli olduğunu dile getirdiniz. Sizce geri kalanın verimliliğinin artması için ne yapılmalı?

Sn. Mehmet Çakıcı, halkın belediyelerin yönetimine katılması gerektiğini söylüyorsunuz. Zaten belediye meclis üyelerini seçen halk değil mi? Halkın seçtiği üyeler de onların belediyelerdeki temsilcileridir bir yerde.

Sn. Ömer Gür, sayfamızda yer verdiğimiz sağlık ocağına EKG alımı ile ilgili haberimizi dikkate alarak şikayetçi vatandaşımızla hemen temasa geçmeniz çok güzel bir olay. İnşallah bu ve benzeri şikayetler diğer dairelerde de bu şekilde yakından ilgilenilir.

Sn. Hilmi Öztemiz, başınız sağolsun, dayınızın hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Ailenize ve yakınlarına Allahtan sabırlar, merhuma ise rahmet diliyoruz.

Sn. Aytaç Karavezirler, bu aralar yoğunluktan dolayı yürüyüşlerine ara vermişsiniz. Ama sağlık için mutlaka zaman yaratmanızda fayda var. Bu arada yeni sezon için kararsızlığınız devam ediyor mu?

Sn. Okan Karademir, hayırlısıyla 10 gün sonra dünya evine giriyorsunuz. Biraz hızlı bir süreç olmasına karşın birlikteliğiniz hep mutlulukla dolsun diyoruz.

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