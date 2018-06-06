Mesajımız Var

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Sn. Filiz Besim, müsteşarlarınız harıl harıl çalışıyor. En ufak şikayet veya problem için anında vatandaşa ulaşmayı görev edinmiş gibiler. İnşallah bu çalışma azmiyle sağlık daha iyi yerlere ulaşacak.

Sn. Cemal Özyiğit, gelecek yıl Ramazan Bayramı’nın Haziran ayı başına geleceği için okulların erken kapanacağını düşünerek eğitim yılını erken başlatmak ne kadar fayda sağlayacak onun hesaplaması yapılmalı.

Sn. Erdoğan Sorakın, CTP olarak yine bu seçimlerde de en yüksek bütçeyle hazırlanıyormuşsunuz. Demek ki en fazla aidat geliri olan partilerden biri de sizsiniz.

Sn. Derviş Gezer, Turizm Bakanlığı’ndaki yeni göreviniz hayırlısı olsun. İnşallah turizmi daha ileriye taşıyabilmek adına sizinde katkınız olacaktır.

Sn. Ziya Emir, geçmiş olsun. Kardeşiniz küçük bir anjiyo operasyonu geçirmiş. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkar. Ancak yeme içmesine dikkat etmesinde fayda var.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı bölgesinde girdiğiniz başkanlık yarışı için yolunuz açık olsun. Köylülerinizden alacağınız tüm oylar belki de kazanmanızı sağlayabilir. Bol şans diliyoruz.

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