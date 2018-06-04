Mesajımız Var

Sn. Erkut Şahali, son üç gündür Mesarya bölgesinde görülen şiddetli yağışlar ve dolu yağışı bazı köylerde büyük zarara yol açmış. Bu köylerdeki üreticilerin zararını karşılayacak bir bütçe var mı?

Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığınız döneminde açtırdığınız bazı ihalelerden dolayı yeni hükümetin soruşturma başlattığı bildiriliyor… Özellikle kırsal kesim arsalarından parselasyon ve alt yapı konusundaki ihalelerle ilgili…

Sn. Mehmet Adahan, Vadili bölgesinin en büyük deresi olan Alioğlu Deresi gümbür gümbür akmış ve hiçbir sıkıntı olmamış. Demek ki bilinçli yapılan işler fayda getirir…

Sn. Yusuf Özbil, CTP Mağusa Belediyesi Meclis üyeliği adaylığınız hayırlısı olsun. Başkan adayınız Erol Adalıer ile çalmadık kapı bırakmadan, Mağusalı vatandaşlara tek tek ulaşıyormuşsunuz. Kolay gelsin…

Sn. Tigin Kişmir, ufak tefek bazı aksaklıklar dışında yine önemli bir organizasyonu Turing ve Otomobil Kurumu olarak başarıyla tamamlamışsınız. İnşallah ERC Rallisi’nde de ayni başarı olur…

Sn. Ege Çakmak, takımınız Fenerbahçe’nin hafta sonunda gerçekleştirdiği olağan genel kurulda ortaya çıkan sonuca ne diyorsunuz? Fenerbahçe için kazançlı mı?