Mesajımız Var

Sn. Halit Dağ, 24 Haziran yerel seçimlerinde Hamitköy muhtar azalığına başvuruda bulunmanız sonrasında güzel dönüşler almışsınız. Genç olmanızın da avantajı ile seçileceğinize kesin gözüyle bakılıyormuş.

Sn. İsmet Ünlüsoyer, KTÖS futbol turnuvasında attığınız gollerle gol kralı olmanız dikkat çekmiş. Yeniden futbola dönmeniz konusunda arkadaşlarınızdan da baskılar başlamış.

Sn. Mehmet Malek, Haspolat İlkokulu’nda öğrencilerinizin okulun son günlerini dolu dolu geçirmesi için öğretmenlerinizle birlikte adeta seferberlik ilan etmiş ve güzel etkinlikleri programlamışsınız.

Sn. Hasan Sertoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı için adaylığı konusunda çıktığınız yolda özellikle Küçük Kaymaklı, Haspolat ve Hamitköy’deki yoğun destek yüzünüzü güldürüyormuş.

Sn. Oktay Çocuk, bir kez daha aday olduğunuz Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliği konusunda size verilen destek dikkat çekerken, seçimi yine kazananlar arasında yer alacağınız konuşuluyormuş.

Sn. Tigin Kişmir, KKTOK olarak yine büyük bir başarıya imza atarak çok önemli bir organizasyonu ülkeye kazandırırken, ralliseverlerin gönlünü yine fethettiniz. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde başarılar dileriz.

Sn. Erbay Sancak, Cimnastik Federasyonu başkanlığınız hayırlı olsun. Oldukça rağbet gören Cimnastik sporunda bir an önce yarışmalar düzenleyip, yurt dışı temaslarının önünü açmanız bekleniyor.

Sn. Feyzullah Bostancı, Hamitköy muhtarlığı seçimlerine yine rakipsiz giriyormuşsunuz. Siz Hamitköylüler’den, Hamitköylüler de sizden memnun olsa gerek ki karşınıza rakip dahi çıkmıyor.