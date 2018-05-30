Mesajımız Var

Sn. Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı olarak yaşanan son acı olay sonrası yaptığınız sağduyu çağrınız çok yerinde. Gerçekten de ülkemizde bazı şeyler çok değişti.

Sn. Ahmet Benli, yaşanan üzücü olay sonrasında Gönyeli Belediyesi olarak bazı etkinlikleri iptal etmeniz çok yerinde. Ancak bundan sonra böyle olaylar yaşanmaması için belediye olarak aile terapistliği verilmesi için bir çalışma yapmanızda fayda var.

Sn. Hasan Öztaş, belediyeniz Geçitkale’nin de artık Cittaslow belediyeler arasına girdiğini öğrendik. Umarız bundan sonra da bir Cittaslow belediye gibi çalışmaya devam edersiniz.

Sn. Güneş Güneşoğlu, milletvekilliği adaylığınız sonrasında şimdi de bağımsız olarak Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na aday olmanız, siyasette ilerlemek istediğinizi gösteriyor. Başarılar.

Sn. Hasan Tosunoğlu, bizce ‘bıçaklandık’ diye bir tabir kullanmamalıydınız. Nihayetinde gelişen dünyada herkes verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Ancak K.Kaymaklı Kulübü olarak bir kan değişimine gitmenizde fayda var.

Sn. Dr. Dağhan Doğruyol, görünümünüze karşın oldukça esprili bir kişiliğiniz olduğu ifade ediliyor. Eee insan doktor olunca biraz esprili olması gerekiyor herhalde.