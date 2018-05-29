Mesajımız Var

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Sn. Tolga Atakan, kırmızı ışık ihlallerine son vermek için 14 yeni kamera daha kurulacağını açıklamışsınız. Acaba bunlarla birlikte mobesse de kurulacak mı?

Sn. Erkut Şahali, Organik Tarım Yasası onaylanması sonrasında tüzüklerin bir an önce hazırlanarak hayata geçmesi gerek. Umarız herkes elini taşın altına koyarak bir an önce tüzükler de hazırlanır.

                         

Sn. Burak Maviş, Mağusa’da gerçekleşen Korolar Buluşması’nda küçük bir aksilik yaşanmış diye duyduk. İyi ki de daha büyük bir aksilik olmadan bu olay sonuçlandı diyelim.

Sn. Emrah Yeşilırmak, dün itibariyle Yeni Erenköy Belediye Başkanlığı adaylığınız için başvurunuzu yapmışsınız. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Hasan Sertoğlu, dün spor basını ile bir araya gelerek onlarla hem Federasyon Başkanlığı döneminizdeki iyi ilişkilerinizi hem de adaylığınızı konuşmuşsunuz. Katılım oldukça kalabalık olmuş diye duyduk.

Sn. Koral Bozkurt, geçen yıl olduğu gibi bu yılda transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmışsınız. Ama bizce transferden çok takım ruhunun oluşması önemli.

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