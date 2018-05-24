Mesajımız Var

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Sn. Tufan Erhürman, “ekonomide radikal kararlar alınabilir” açıklamanız Türkiye medyasında da oldukça geniş yer aldı. İnşallah bu radikal kararlar en kısa sürede uygulamaya geçer. Zira ülkede dövizin yarattığı etki vatandaşı tedirgin etmekte.

Sn. Mehmet Harmancı, sizin de dediğiniz gibi yıllık 3 milyon TL’yi peyzaj çalışmasına harcayarak Lefkoşa’yı güzelleştirmek yerine bu parayı Hamitköy ile Kaymaklı bölgesinde kanalizasyon için harcayarak lağım kokusundan kurtarmak daha iyi.

Sn. Necdet Osam, büyük geçmiş olsun. DAÜ Kampüsü içinde bir yurt binasında çıkan yangın dün korkulu dakikalar yaşanmasına neden olmuş. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz.

Sn. Ertan Birinci, Kıbrıs Genç TV’nin 21. Kuruluş yıldönümünü oldukça görkemli bir etkinlikle kutlamak için hazırlıkları devam ettiriyormuşsunuz. Allah kolaylık versin, daha nice 21 yıllara diyoruz.

Sn. Vargın Varer, deneyimli bir ekonomist olarak dövizdeki bu yükseliş trendinin ne seviyelere kadar tırmanacağını düşünüyorsunuz? Bu tırmanışın önüne geçilmesi için nasıl bir hamle yapmak gerek?

Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi Başkanlığı için yeniden yarışa giriyorsunuz. Dört yıl önce parti desteğinizle girdiğiniz yarışa bu sefer bağımsız olarak katılmanız dikkat çekiyor.

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