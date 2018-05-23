Mesajımız Var

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Sn. Tufan Erhürman, dünkü basın toplantısında ekonomik konularla ilgili yaptığınız açıklamada, bazı radikal kararlar alabileceğinizi satır aralarında dile getirdiniz. Acaba bu radikal kararlar arasında stabil para birimine geçmek olabilir mi?

Sn. Tolga Atakan, trafik konusundaki çalışmaların artık icraata geçmesi gerekiyor. Zira vatandaş cek-caklardan usandı. Bunun için hızlı hareket etmek gerek.

Sn. Turgut Akçın, gerçekten de ülkede valensiya portakal bulmak oldukça zor. Bunun nedeni tür değişimi mi? Yoksa verim düşüklüğü mü?

Sn. Ali Karavezirler, bölgenizde başlattığınız ziyaretler nedeniyle oldukça olumlu dönüşler alıyormuşsunuz. Özellikle okullar ve işletmelere yaptığınız ziyaretlerde güzel izlenimler bırakmışsınız.

Sn. Mete Tümerkan, dijital medya konusunda ileri adımlarınızı kurduğunuz ekiple atmaya başlamışsınız. Hayırlısı olsun, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak gerek.

Sn. İbrahim Özsoy, geçtiğimiz akşam gerçekleşen yılın başarıları ödül gecesi yine oldukça kalabalık geçmiş. Demek ki sevilen bir program yapıyorsunuz.

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