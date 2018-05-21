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Mesajımız Var

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Mesajımız Var
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Sn. Kudret Özersay, sizinde dediğiniz gibi Kıbrıslı Türkler olarak her platformda sesimizi duyurmaktan geri kalmamalıyız. Zira artık dünyada her yere ulaşmak dijital platformlarla çok kolay…

Sn. Zeki Çeler, geçtiğimiz hafta siz karşı başlatılan linç girişimi bitmiş gibi. Ancak siz siz olun kimseye koz vermeyin. Siyaset dünyası her an bir oyuna gebedir…

Sn. Serdar Denktaş, geçmiş olsun. Kalbiniz teklemeden anjiyo olmuşsunuz. Eee kolay değil spor yapmadan masa başı iş ve stresle başa çıkmak…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa için 4 yılda yaptığınız icraatlar ve mali disiplinle belediyeyi ayağa kaldırmanız dikkatlerden kaçmıyor. Zaten yapılan kamuoyu yoklamalarında da açık ara öndeymişsiniz…

Sn. Tekin Birinci, ülkemize getirttiğiniz birçok ünlü futbolcuyla gerçekleşen yardım organizasyonuna halkın ilgi göstermemesi moralinizi bozmuş. Ama keşke bu olayı bir gün önce yapmış olsaydınız…

Sn. Şükrü Burağan, Galatasaray’ın Göztepe ile oynadığı şampiyonluk maçında sizde arkadaşlarınız Niyazi ve Gürenle sahada yerinizi almışsınız. Ama günün olayı Fatih Terim’in basın toplantısında  Niyazi Ergülen’in sorularıyla Terim’i terletmesiydi değil mi?

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