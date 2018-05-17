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Mesajımız Var

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Mesajımız Var
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Sn. Cemal Özyiğit, aldığımız haberlere göre mesai sonrasında bakanlıktan kendi arabanızla ayrıldığınızı gören vatandaşlar, hem şaşırıyor hem de sizi takdir ediyormuş. Eee sosyalist bir bakana da bu yakışır.

Sn. Ünal Üstel, aylar sonra bir basın açıklaması yaptığınızı duyduk. Ama bu basın açıklaması neden başkan veya genel sekreter tarafından yapılmadı pek onu anlayamadık.

Sn. İzzet Türkmen, gardiyanların barem düzenlemeleri ile ilgili verilen tüm sözlere rağmen hiçbirinin yerine getirilmemesi nedeniyle eylem sürecine gidileceğini açıkladınız. Acaba bu eylem süreci nasıl bir süreç olacak?

Sn. Mustafa Borataş, Milli takımımızın İngiltere’de katılacağı CONIFA Dünya Kupası maçları öncesinde oldukça iddialı açıklamalarda bulunuyorsunuz. Anlaşılan futbolcuları motive etmek için bu yöntemi kullanıyorsunuz.

Sn. Arif Çocuk, Taşkent Kooperatifi mağdurlarından birinin de siz olduğunu duyduk. İnşallah bu mağduriyetiniz kısa sürede giderilir ve paranızı alabilirsiniz.

Sn. Çelen Oben, büyük geçmiş olsun. Dün siz de trafikten nasibinizi almış ve kaza yapmışsınız. Allah acil şifalar versin diyoruz. İnşallah önemli bir şeyiniz yoktur.

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