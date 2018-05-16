banner107
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
Girne’ye genç ve dinamik bir aday
4 0
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
Sokak kedisi Nazlı ve kirpi yavruları
9 0
36 0
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
157 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
48 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
118 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
778 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
52 0
banner82
banner147

Mesajımız Var

banner27

Mesajımız Var
banner137

Sn. Erkut Şahali, Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde hükümet olarak çiftçiye hak edişlerinin halen ödenmesi nedeniyle sert eleştiriler alıyorsunuz. Bu konuda haksız da değiller yani…

Sn. Ayşegül Baybars, sonunda vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişiyi Başbakanlığa ileterek, Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağlamışsınız. Başınızın daha fazla ağrımadan bu isimleri açıklamanız iyi oldu.

Sn. Fikri Toros, bazı acil önlemler alınmazsa döviz nedeniyle iflaslar yaşanabileceği konuşuluyor. Ticaret Odası eski başkanlarından biri olarak sizce bu konuda ne gibi bir çalışma yapılmalıdır?

Sn. Ali Karavezirler, Anneler Günü nedeniyle Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşlı anneleri tek tek ziyaret edip hayır dualarını almışsınız. Bu da size artı puan olarak dönecektir.

Sn. Örsel Neşe, Binatlı U-15 takımının finalde Yenicami U-15 takımını mağlup ederek sezonu şampiyon kapatması sizin için az da olsa teselli olmuştur. Zira A takım olarak sezona şampiyonluk hedefiyle başlamıştınız.

Sn. Hasan Öztaş, 4 yıl içinde irili ufaklı tam 51 projeyi Geçitkale’ye kazandırarak önemli bir başarı elde ettiniz. İnşallah gelecek dönemde de ayni hırs ve azimle çalışmaya devam edersiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.