Mesajımız Var

Sn. Erkut Şahali, Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde hükümet olarak çiftçiye hak edişlerinin halen ödenmesi nedeniyle sert eleştiriler alıyorsunuz. Bu konuda haksız da değiller yani…

Sn. Ayşegül Baybars, sonunda vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişiyi Başbakanlığa ileterek, Resmi Gazete’de yayınlanmasını sağlamışsınız. Başınızın daha fazla ağrımadan bu isimleri açıklamanız iyi oldu.

Sn. Fikri Toros, bazı acil önlemler alınmazsa döviz nedeniyle iflaslar yaşanabileceği konuşuluyor. Ticaret Odası eski başkanlarından biri olarak sizce bu konuda ne gibi bir çalışma yapılmalıdır?

Sn. Ali Karavezirler, Anneler Günü nedeniyle Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşlı anneleri tek tek ziyaret edip hayır dualarını almışsınız. Bu da size artı puan olarak dönecektir.

Sn. Örsel Neşe, Binatlı U-15 takımının finalde Yenicami U-15 takımını mağlup ederek sezonu şampiyon kapatması sizin için az da olsa teselli olmuştur. Zira A takım olarak sezona şampiyonluk hedefiyle başlamıştınız.

Sn. Hasan Öztaş, 4 yıl içinde irili ufaklı tam 51 projeyi Geçitkale’ye kazandırarak önemli bir başarı elde ettiniz. İnşallah gelecek dönemde de ayni hırs ve azimle çalışmaya devam edersiniz.