Mesajımız Var

Sn. Özdil Nami, ülkemizin konumu ve bir yılın neredeyse 365 gününün tamamının güneşli olması nedeniyle solar enerji için çok uygun olduğunu dile getirdiniz. Ancak Kıb-Tek’in doğal gazla elektrik üretimi için çalışma başlattığı bildiriliyor. Bu yaman çelişkinin nedeni ne?

Sn. Tolga Atakan, Girne dağyolu yeni yol yapımı ile ilgili kamuoyunu ne zaman bilgilendireceksiniz? Zira bu yol ile ilgili çeşitli varsayımlar konuşuluyor. En doğru bilgiyi sizden almak gerek.

Sn. Hüseyin Özgürgün, oldukça iddialı açıklamalarda bulunuyorsunuz. Özellikle hükümete hodri meydan çekmeniz dikkat çekti. Acaba neye güveniyorsunuz?

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da aday gösterilen Gencay Eroğlu ile Hasan Sertoğlu’nun aynı görüşten kişiler olduğu için seçimde kazanma şansınızın yükseldiği ifade ediliyor. Hadi hayırlısı.

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın son iki haftaya girilirken liderlik koltuğunda olması şampiyonluk için önemli bir avantaj olsa gerek. Ancak bu yılki maç sonuçları son ana kadar her şeyin olabileceğini gösteriyor.

Sn. Aytaç Karavezirler, bugün oynanacak olan Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Final maçı öncesinde takımınız Cihangir futbolcuları ve camia şampiyonluk için oldukça inançlı görünüyor. Bol şanslar.