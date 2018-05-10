Mesajımız Var

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Sn. Hasan Sertoğlu, partiniz UBP’nin kurucusu Derviş Eroğlu’nun kızı olan uzun yıllar Gençlik Dairesi Müdürü olarak görev yapan Gencay Eroğlu’nun Demokrat Parti’nin Lefkoşa’dan belediye başkan adayı olarak açıklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. Kaan Kaner, yaklaşık 9 yıldır devam eden Yenicami başkanlığınıza dün itibariyle noktayı koyduğunuzu açıkladınız. Eee artık kurumsal bir yapıya kavuşan Yenicami yeni başkanla ayni başarıları elde edebilmeli değil mi?

Sn. Hilmi Öztemiz, geçmiş olsun, dün anjiyo olmuşsunuz. Eee kalp problemi sizin ailenin kaderi. Bunun için erken önlem almak şart. Kendinize iyi bakın.

Sn. Hasan Topal, bir doktor milletvekili olarak, ülkemizde son günlerde en çok ne şikayeti alıyorsunuz. Sizce bir salgın var mı?

Sn. Cevdet Demirel, Trafik Haftası nedeniyle gerek TV gerekse radyolara konuk olarak verdiğiniz bilgiler çok güzel. Bu arada yaptığınız değerlendirmeye göre, son yıllarda kaza sayısı ile ölümlü kaza sayılarında aşırı artış olmaması sevindirici. İnşallah artık azalır.

Sn. Biray Deliceırmak, sizce Türkiye Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk ipini Beşiktaş’ın göğüsleme şansı var mı? Yoksa Galatasaray artık şampiyon mu dersiniz?

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