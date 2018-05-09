banner107
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
141 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
150 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
30 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
191 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
198 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
21 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
86 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
367 0
banner82
banner147

Mesajımız Var

banner27

Mesajımız Var
banner137

Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanı olarak göreve başlamanız sonrasında önce büyük kuraklık sorunu şimdi de Lefke bölgesindeki doğal affet ile karşı karşıya kalmanız, şanssız bir bakan olduğunuzu ortaya koydu.

Sn. Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz akşam Gönyeli’de bir meyhanede ülkenin önemli medya emekçileriyle bir araya gelmişsiniz. Hayırdır, yerel seçimler öncesi destek arayışları mı? Kolay gelsin.

Sn. Erbay Gönelli, önceki akşam sizin mekanınızda buluşan efsane futbolcu ve yöneticilerle oldukça keyifli saatler yaşanmış. Bu buluşmanın amacı neydi acaba?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, daha yerel seçimler için uzun bir zaman olmasına karşın Lefkoşa bölgesindeki belediye başkan adaylarıyla seçim çalışmalarınızı hızlandırdığınız gözden kaçmıyor.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu bünyesinde başlatılan karga avcılığı nasıl gidiyor? Neredeyse ülkenin her yerinde karga avlayan avcı arkadaşlar herhalde bol bol karga vuruyorlar. Zira karga popülasyonu oldukça arttı.

Sn. Amber Eker Avcıl, Radyo Vatan olarak Malatya’da düzenlenen TRT Radyo günlerinde yaptığınız yayınlarla oldukça beğeni toplamışsınız. İyi çalışmalar…

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.