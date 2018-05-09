Mesajımız Var

Sn. Erkut Şahali, Tarım Bakanı olarak göreve başlamanız sonrasında önce büyük kuraklık sorunu şimdi de Lefke bölgesindeki doğal affet ile karşı karşıya kalmanız, şanssız bir bakan olduğunuzu ortaya koydu.

Sn. Hüseyin Özgürgün, geçtiğimiz akşam Gönyeli’de bir meyhanede ülkenin önemli medya emekçileriyle bir araya gelmişsiniz. Hayırdır, yerel seçimler öncesi destek arayışları mı? Kolay gelsin.

Sn. Erbay Gönelli, önceki akşam sizin mekanınızda buluşan efsane futbolcu ve yöneticilerle oldukça keyifli saatler yaşanmış. Bu buluşmanın amacı neydi acaba?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, daha yerel seçimler için uzun bir zaman olmasına karşın Lefkoşa bölgesindeki belediye başkan adaylarıyla seçim çalışmalarınızı hızlandırdığınız gözden kaçmıyor.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu bünyesinde başlatılan karga avcılığı nasıl gidiyor? Neredeyse ülkenin her yerinde karga avlayan avcı arkadaşlar herhalde bol bol karga vuruyorlar. Zira karga popülasyonu oldukça arttı.

Sn. Amber Eker Avcıl, Radyo Vatan olarak Malatya’da düzenlenen TRT Radyo günlerinde yaptığınız yayınlarla oldukça beğeni toplamışsınız. İyi çalışmalar…