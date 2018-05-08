Mesajımız Var

Sn. Mustafa Akıncı, Gutteres Çerçevesi’nde görüşmeler için Rum tarafına yaptığınız çağrıya Güney’den net cevap verilmezken, bizim taraftan bunun hata olacağı yönünde eleştiriler var. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Tufan Erhürman, Başbakan olarak hükümette olduğunuz günden itibaren verdiğiniz sözlerin yerine getirilmesi için çaba sarf etmediğiniz yönünde eleştiriler var. Artık halkın sabrı tükenmek üzere, bizden iletmesi.

Sn. Raif İlker Buran, dün Lefke ve bölgesinde yoğun dolu sonrasında adeta bölge beyaza büründü. Bu gibi dolu yağışları önümüzdeki günlerde de devam edecek mi?

Sn. Güneş Güneşoğlu, milletvekilliği adaylığı sonrasında hızınızı alamamışsınız herhalde. Belediye başkanlığı için bağımsız aday olduğunuzu açıkladınız. Hayırlısı olsun.

Sn. Mehmet Hulusioğlu, kısa bir aradan sonra Çatalköy’ün futboldaki gururu Düzkaya yeniden 1. Lig’e döndü. Başta siz olmak üzere tüm camiayı kutluyoruz. Umarız daha yukarılara tırmanırsınız.

Sn. Kemal Dürüst, eski bir bakan olarak yeni hükümetin üç aylık performansını nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu arada hayvancılık nasıl gidiyor?